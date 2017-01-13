البرازيلي ليو: إدواردو قادني إلى الهلال

أكد البرازيلي ليو بوناتيني، مهاجم الهلال، أن مواطنه كارلوس إدواردو شجعه لخوض تجربة أزرق العاصمة، مبديا في الوقت ذاته، سعادته بما يقدمه من مستويات حتى الآن مع الفريق.

وقال ليو في حديثه لـ"في المرمى": "حينما وصلني الخبر بتمثيلي للهلال، تواصلت مع كارلوس إدواردو الذي تحدث إيجابيا عن الدوري السعودي والتنافس فيه، حينها لم أتردد في الانتقال إلى الهلال لأكون جزءا من أهدافه ونجاحاته، سعيد جدا بالفترة التي قضيتها حتى الآن، وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة نستطيع أن نصل فيها إلى تحقيق أهدافنا كاملة، وجني ثمار تعبنا في الفترة الماضية".

وأضاف: "لم تكن الخسارة في السوبر محبطة لنا، في إعدادنا كنا نخطط أن نبدأ الموسم بالفوز في مباراة تجلب لنا اللقب، لكن ليس في كل مباراة يكون فيها الفريق الأفضل هو الفائز، خسرنا تلك المباراة بركلات الترجيح، وتلك الخسارة لم تحبطنا أو تضعفنا".

وتابع ليو من مقر إقامة معسكر الأزرق في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "الأهم في كرة القدم هو الثقة، منذ أن قدمت إلى الهلال كنت حريصا على تقديم أفضل ما يمكن من خلال التدريبات، وحين بدأنا المنافسة كانت فترة التأقلم مع الأجواء في الدوري، كانت البداية مع الهلال غير جيدة نوعا ما، لم أتأثر، واصلت العمل وبأقوى ما لدي حتى يرى الجميع قيمتي وأدائي".