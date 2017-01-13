مرسي: "اتصالات" المحبين أبقتني في الوحدة

أكد هشام مرسي، رئيس نادي الوحدة، عزمه وأعضاء مجلس إدارته إظهار الوحدة بشكل مغاير ومختلف عن سابقه خلال الفترة المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اتصالات عدة تلقاها من محبي النادي أبقته في منصبه الرئاسي.

وقال مرسي ضيف "في المرمى"، الذي يترأس بعثة الوحدة خلال معسكره في القاهرة: "اليد الواحدة لا تصفق أبدا، رغبت بالرحيل ومغادرة النادي، إلا أن بعضا من اتصالات محبي الوحدة منعتني من الاستقالة، وطالبتني بالبقاء".

وعن المعسكر الوحداوي الحالي، زاد: "متفائلون جدا من نجاح المعسكر، استقطبنا أسماء جديدة، ستكون إضافة قوية خلال الفترة المقبلة".

وتابع مرسي حديثه: "ننتظر وقفة أعضاء شرف النادي لحل المشاكل المالية، نريد الآن الانتهاء من تسجيل اللاعبين خلال الفترة الشتوية، ومن ثم البدء في ملف الاستثمار والخصخصة، بعدما تلقيت اتصالات من شخصيات عديدة، تستفسر عن إمكانية شراء النادي".