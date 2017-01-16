الأهلاوي فيتفا: من ينتقدني لا يفقه في كرة القدم

اعتبر اليوناني إيوانيس فيتفازيديس، متوسط ميدان أهلي جدة أن من ينتقده لا يفقه في كرة القدم، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود أي مشاكل بينه وبين المهاجم السوري عمر السومة، وأن إدارة النادي لم تبلغه بالاستغناء عن خدماته.

وقال فيتفازيديس لـ"العربية": وضع الأهلي لا زال جيداً، حتى وإن لم ننتصر على أي فريق كبير، لكننا قادرون على اعتلاء صدارة الدوري مجدداً، ونريد المحافظة على اللقب الذي حققناه الموسم الماضي.

وزاد: حاولنا التأقلم مع طريقة البرتغالي جوزيه غوميز لكننا لم ننجح على الإطلاق، أما غروس فبقيت طريقته مثلما كانت الموسم الماضي.