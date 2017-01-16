الاتفاق يضم لاعب ريال مدريد السابق

أعلنت إدارة الاتفاق التعاقد مع الإسباني خوانمي كاييخون لاعب بوليفار البوليفي بعقد يمتد عاماً ونصف، بدلاً من الغيني أبوبكر فوفانا الذي انتقل إلى صفوف الخليج.

وقالت إدارة الاتفاق عبر حساب النادي على "تويتر" : سيصل كاييخون إلى الدمام للخضوع إلى الفحص الطبي قبل إتمام التعاقد معه.

وبدأ خوانمي مسيرته في ريال مدريد الإسباني ووصل إلى الفريق الرديف، لكنه لم يلعب أي مباراة في صفوف الفريق الأول، خلافاً لمسيرة شقيقه خوسيه الذي لعب في صفوف الريال عامين، إبان إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو على أبيض العاصمة الإسبانية.

واننتقل خوانمي إلى صفوف مايوركا، وألباسيتي وقرطبة وهيراكوليس قبل أن يخوض تجربة في اليونان، وانتقل بعدها إلى بوليفار البوليفي الذي يدربه بينيات سان خوسيه، مدرب الاتفاق واتحاد جدة السابق.