صفقة انتقال ناصر الشمراني إلى العين تتعثر بسبب المال

باتت صفقة انتقال ناصر الشمراني لاعب الهلال والمنتخب السعودي إلى صفوف العين الإماراتي أقرب للفشل بعدما اتفق مسؤولو الأخير مع العاجي يانيك بولي، لاعب أنجي ماتشخالا الروسي لينضم إلى صفوف فريقهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن تعثر المفاوضات بين الشمراني ونادي العين جاء بسبب اختلاف الطرفين على حصة اللاعب من صفقة انتقاله إلى النادي الإماراتي بنظام الإعارة، علماً أن نادي الهلال أبدى موافقته على المبلغ الذي قدمته إدارة العين.

وتسارعت وتيرة الأحداث في اليومين الأخيرين، بعدما أصر الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب العين على ضم مهاجم إلى صفوف فريقه، ما دفع إدارة العين إلى رفع عرضها الذي قدمته لإدارة الأمير نواف بن سعد، ووافقت الأخيرة عليه يوم السبت طالبة من النادي الإماراتي التفاهم مع الشمراني على حصته، لكن الطرفين اختلفا على حصته المالية من الصفقة.

ويبلغ العاجي يانيك بولي 29 عاماً، وتخرج من أكاديمية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وانضم بعدها إلى صفوف الفريق الأول بين عامي 2007-2010، قبل أن يحط رحاله في أنجي ماتشخالا الروسي صيف العام 2014.