البرازيلي جوناثان يعوض المصري حمودي في الباطن

أعلنت إدارة الباطن التوقيع مع البرازيلي جوناثان بينيتز لاعب فاليتا المالطي ليدعم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بدلاُ من صانع الألعاب المصري أحمد حمودي الذي رفعت ضده الإدارة شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووقع جوناثان عقده مع ناديه الجديد في الأحساء، حيث يستعد الفريق الشمالي لخوض مباراته في كأس الملك أمام مضيفه العدالة يوم الأربعاء.

ولعب جوناثان في الدوري المالطي، وانتقل إلى صفوف المحرق البحريني قبل عامين، وفي الموسم الماضي عاد إلى فاليتا، وأحرز معه 7 أهداف خلال النصف الأول من الموسم الجاري، وصنع 9 في البطولات المحلية وتصفيات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.