الهلال يفتتح مشواره في "الكأس" بمواجهة القيصومة

يفتتح الهلال مشواره في مسابقة كأس الملك السعودي، حينما يستضيف القيصومة "درجة أولى"، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في حين يحل الباطن ضيفاً ثقيلاً على العدالة "درجة أولى"، ويواجه الاتفاق ضيفه ضمك "درجة أولى"، ويلتقي الوحدة أمام مضيفه أحد في افتتاح الدور 32 للمسابقة.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ستكون مهمة الهلال سهلة للعبور إلى الدور ثمن النهائي، حينما يستضيف القيصومة صاحب المركز 11 في دوري الدرجة الأولى.

وأقام الهلال معسكراً إعدادياً خلال فترة التوقف، التي امتدت لأكثر من أسبوعين في أبوظبي، لعب خلاله مباراة ودية أمام فريق روستوف الروسي وخسرها برباعية نظيفة.

وسيعتمد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال على البدلاء لمواجهة النقص، إذ سيغيب اللاعبون الدوليون سلمان الفرج وأسامة هوساوي وعبدالملك الخيبري وعبدالمجيد الرويلي ومحمد البريك وياسر الشهراني عن التشكيلة الأساسية، في حين تأكد غياب المهاجم ناصر الشمراني والذي منح اجازة لمدة 4 أيام ليحسم أمر انتقاله بالإعارة إلى أحد الأندية الخليجية.

وفي الأحساء يبحث الباطن عن قطع تذكرة التأهل الى الدور ثمن النهائي، حينما يحل ضيفاً على العدالة صاحب المركز 13 في دوري الدرجة الأولى.

ويأمل الباطن في أن يحقق فوزاً معنوياً قبل العودة إلى مباريات دوري جميل، لاسيما أن الفريق تراجع في المراحل الأخيرة ليحتل المركز قبل الأخير بفارق 5 نقاط عن الفتح متذيل الترتيب.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بأبها، يأمل الاتفاق إلى العودة لسكة الانتصارات عن طريق كأس الملك، حينما يحل ضيفاً على ضمك صاحب المركز السابع في دوري الدرجة الأولى.

وفشل الاتفاق في تحقيق الفوز في آخر 5 مواجهات له في دوري جميل السعودي للمحترفين ليبقى في المركز السادس.

وعلى ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ستكون المهمة صعبة للوحدة حينما يحل ضيفاً على أحد متصدر دوري الدرجة الأولى السعودي.

ونجح الوحدة بتحقيق فوز ثمين أوقف به سلسلة الخسائر في دوري جميل، حينما انتصر على الرائد 2-1 ليتقدم الى المركز 12 برصيد 13 نقطة.