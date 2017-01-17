10 أندية سعودية شدت الرحال إلى معسكرات خارجية

اعتاد بايرن ميونخ على الذهاب إلى الدوحة في معسكر شتوي، وفي الشتاء الجاري انضمت إليه 3 أندية سعودية، الباطن والخليج ذهاب إلى الدوحة مبكرا، وبقيا لأيام طويلة قبل أن ينضم لهما الفتح لاحقا، ولم يستمر أكثر من ثلاثة أيام فقط.

في الدوحة لعب الباطن 3 مباريات أبرزها أمام شنغهاي الصيني خسر بهدفين لواحد، وأحد هذين الهدفين جاء بقدم البرازيلي أوسكار في أول أهدافه بعد انتقاله من تشيلسي.

الخليج لعب أمام شنغهاي هو الآخر لكن المباراة انتهت بتعادلهما بهدفين، قبلها كان لعب أمام الفتح تعادلا أيضا لكن بهدف.

إلى الجنوب من الدوحة وتحديداً في الإمارات، شدت 6 أندية أخرى رحالها لإقامة معسكراتها التدريبية هناك بين أبوظبي ودبي والعين وخورفكان. أندية الهلال والأهلي والرائد والتعاون والقادسية والفيصلي لعبت فيه عدة مباريات فضلا عن التدريبات.

متصدر جدول الدوري، الهلال، اختار التحضير وديا أمام روستوف الروسي وخسر بأربعة أهداف دون رد إلا أنه كسب عودة ظهيره الأيسر عبدالله الزوري بعد سبعة أشهر من الغياب.

الأهلي صاحب المركز الثاني تغلب وديا على نادي دبي بأربعة لا رد لها، والرائد لعب أمام عجمان وتعادل بهدف، أما جاره التعاون ومعه القادسية فاختارا العين.

في العين لعب القادسية أمام النهضة العماني ولوكموتيف الأوزبكي، وفاز التعاون على صحم العماني بثلاثة أهداف أما الفيصلي فتغلب على هينان جياني الصيني بهدف قبل أن يتعادل وديا مع باختاكور الأوزبكي بهدف.

إلى قارّة أخرى، إلى إفريقيا، اختار الوحداويون مصر ليستعدوا فيها، خسر فريقهم من إنبي قبل أن يفوز على المقاولون العرب.

أربعة أندية من أصل أربعة عشر اكتفت بإجراء تدريباتها اليومية على ملاعبها بأنديتها الشباب والنصر والاتحاد والاتفاق البقاء في مقراتها والاكتفاء بالمباريات الودية أبرزها مواجهة الاتفاق مع غلطة سراي التركي.