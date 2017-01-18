الزيلعي: التعاون حرمني من العودة إلى النصر

أكد اللاعب خالد الزيلعي، أن سبب انضمامه إلى الباطن في تجربة جديدة عقب تجارب عدة سابقة، يعود إلى حرصه الشديد على اللعب والعودة مجددا للظهور والتألق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نادي التعاون حرمه من العودة وتمثيل فريقه السابق النصر.

وقال الزيلعي في حديثه لـ"في المرمى": "الباطن قدم لي عرضا احترافيا قبل نحو أسبوعين، وتعاقدي مع النادي يمتد لـ 5 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "لحظة خروجي من النصر، قررت العودة للعب مجددا والبحث عن فرصة أكبر، رحلت إلى التعاون ولم يرغب في استمراري، وحرمني العودة إلى النصر، بعدما ألغى عقدي السابق".

وزاد الزيلعي عقب انضمامه رسميا للسماوي: "قدمت لي 7 عروض بعد خروجي من التعاون، فيما يعود عدم استمراري مع الفيصلي إلى سبب فني".