العين الإماراتي يعلن ضم ناصر الشمراني

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده مع ناصر الشمراني مهاجم الهلال والمنتخب السعودي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد تعثر صفقة العاجي يانيك بولي مساء الثلاثاء.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن إدارة العين توجهت إلى الشمراني الذي كان خياراً سابقاً لها قبل التعاقد مع بولي، بغية إعادة المفاوضات، وتواصل مسؤول العين مجدداً مع إدارة الهلال لطلب خدمات اللاعب، وهو ما قبلته الإدارة الزرقاء ووافقت على إعارة اللاعب تقديراً للعلاقة التي تربط الطرفين ببعضهما.

وكانت صفقة انتقال الشمراني قد توقفت في وقت سابق بعد اختلاف اللاعب والنادي على حصة الأول المالية، قبل أن تتوجه إدارة العين بشكل مفاجئ إلى بولي الذي حضر إلى العين وتم تقديمه رسمياً كلاعب عيناوي عبر مؤتمر صحافي، لكن ناديه الروسي رفض إرسال البطاقة الدولية إلا بعد دفع أموال إضافية رغم موافقته على الانتقال سابقاً.

وستكون محطة العين، رابع محطات الشمراني في مسيرته الرياضية بعدما بدأ في صفوف الوحدة، وانتقل إلى الشباب (2007-2013) ووصل بعدها إلى الهلال الذي حقق معه لقب أفضل لاعب آسيوي 2014 عقب قيادته الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا ذلك العام.