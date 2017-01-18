العدالة يقص شريط مفاجآت "الكأس" بإقصاء الباطن

فجر العدالة "درجة أولى" أولى المفاجآت في كأس الملك السعودي بعد فوزه على ضيفه الباطن 3-2، بينما حجز الاتفاق مقعده في الدور المقبل بعد تجاوزه ضمك.



وعلى ستاد الملك خالد بأبها لم يجد الاتفاق أي صعوبة في تجاوز مضيفه ضمك "درجة أولى" حينما فاز عليه 2-صفر.

وانتظر الاتفاق حتى الدقيقة 32 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق لاعبه البوركيني محمد كوفي الذي أكمل تمريرة زميله صالح العمري في شباك ضمك.

وعند الدقيقة 66 تمكن اللاعب محمد كنو من تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك ضمك.

وعلى ستاد الامير عبدالله بن جلوي بالاحساء فجر العدالة أولى مفاجآت كأس الملك بعد فوزه على ضيفه الباطن 3-2.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة، وتقدم العدالة أولاً بعد مرور 9 دقائق عن طريق لاعبه جهاد الزويد، وتمكن لاعب الباطن عبدالمجيد عبيد من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 34.

وبعد مرور ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني تمكن لاعب العدالة جهاد الزويد من تسجيل الهدف الثاني ليرد عليه قائد الباطن خالد الدخيل بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 53.

وعند الدقيقة 71 نجح اللاعب أحمد جابر بتسجيل الهدف الثالث لفريقه العدالة لتنتهي المباراة بفوز فريقه 3-2.