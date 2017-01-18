القيصومة يتحدى الهلال

على بعد 486 كيلومترا من العاصمة السعودية الرياض، تقع مدينة صغيرة قديمة المنشأ، يقطهنا قرابة 25 ألف نسمة، اسمها القيصومة، وهي تابعة للمنطقة الشرقية، تتميز بالهدوء وخصوصية تصميم شوارعها ومرافقها.

فيها مطار ونادٍ كروي تأسس عام 1970 على يد حمد حسن الجلفان، يحمل اسم المدينة نادي القيصومة.

5 ساعات بالسيارة تقريبا احتاجها فريق "العربية" للوصول إلى هذا النادي المنتمي إلى دوري الدرجة الأولى، والذي تخرجت فيه أسماء معروفة في دوري الأضواء، أمثال الأخوة تركي وحسن وناصر الجلفان، ومشاري العنزي، ومحمد السهلي وغيرهم.

لدى القيصومة رقم قياسي صعب، إذ حافظ على سجله خاليا من الهزائم لـ40 مباراة خلال رحلة تنقله من دوري الدرجة الثالثة، مرورا بالثانية وصولا إلى دوري الدرجة الأولى، أي منذ العام 2014 وحتى الخسارة أمام النجوم هذا الموسم.

والأربعاء سيكون الكل بانتظار ظهور القيصومة أمام الهلال ضمن بطولة خادم الحرمين، فيما انقسم القائمون على النادي بين متفائل بالمواجهة وبين من يراها مساحة لأخذ الخبرة من أمام ناد كبير فقط.