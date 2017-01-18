الوحدة يتخطى أحد ويطير لمواجهة الهلال

قطع الوحدة تذكرة الوصول الى الدور ثمن النهائي لكأس الملك بعد فوزه الصعب على مضيفه أحد 1-صفر على ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة في دور 32 للمسابقة.

ونجح الوحدة في مواصلة انتصاراته بعد فوزه على الرائد في المرحلة الماضية في دوري جميل قبل التوقف عقب مرحلة فنية سيئة عاشها الفريق خلال الشهرين الماضيين.

ووجد الوحدة صعوبة كبيرة في تجاوز مضيفه متصدر دوري الدرجة الأولى السعودي بعدما اكتفى بتسجيل هدف وحيد حضر عند الدقيقة 15 عن طريق لاعبه حاتم بلال الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالله الشامخ وحول الكرة برأسه.

وفرض احد سيطرته مطلع الشوط الثاني وأهدر مهاجمه محمد شيخ توريه هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة عائدة بالخطأ من دفاع الوحدة ليواجه المرمى ويفشل في وضع الكرة في الشباك.

ونجح الوحدة في السيطرة على المباراة طوال العشرين دقيقة ولم تبرز أي فرصة لكلا الفريقين لاسيما وأن الكرة انحصرت في منتصف ملعب الفريقين.

وبهذه النتيجة سيطير الوحدة الى الرياض لمواجهة الهلال في الدور ثمن النهائي.