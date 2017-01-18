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متحدث الإسماعيلي: مماطلة الشباب سبب شكوى "فيفا"

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد محمد مظهر، مدير المركز الإعلامي بنادي الإسماعيلي المصري، تقديم ناديه شكوى رسمية إلى فيفا ضد نادي الشباب السعودي، وذلك بسبب مستحقات متأخرة من صفقة انتقال اللاعب الغاني جون أنطوي إلى صفوف النادي العاصمي.

وقال مظهر في حديثه الخاص لـ"في المرمى": "الإسماعيلي يطالب بمستحقات متأخرة من صفقة اللاعب جون أنطوي لدى فيفا، ننتظر القسط الثالث من الصفقة، بعدما طالبنا به أكثر من مرة دون أي جدوى".

وتابع: "تم التواصل مع إدارة الشباب للحصول على القسط الثالث على شكل دفعات، لكن ذلك لم يتم من قبلهم، وسنقوم بتقديم الشكوى إلى فيفا".

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#الإسماعيلي المصري, #الشباب, #انطوي

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