ناصر الشمراني: لاعب العين لا يملك سقفاً لطموحاته

أعرب ناصر الشمراني، مهاجم العين الإماراتي والمنتخب السعودي، عن سعادته بارتداء قميص البطل الآسيوي السابق، مؤكداً أن أي لاعب في العين لا يملك سقفاً لطموحاته.

وقال الشمراني في تصريحات نقلها حساب العين على "تويتر": عندما يرتبط اسم أي لاعب كرة قدم بنادي العين يجب أن لا يضع سقفاً لطموحاته، وأي لاعب في آسيا يتمنى ارتداء قميص "الزعيم".

وزاد أفضل لاعبي آسيا 2014: أتطلع إلى المساهمة في تحقيق النتائج القوية مع زملائي الذين أعرفهم جيداً، وأتمنى كذلك تسجيل الأهداف والاستفادة من وجود أفضل لاعب في آسيا "عموري" وكوكبة النجوم الموجودة في العين.

وفي المقابل تمنى زلاتكو داليتش مدرب العين أن ينسجم لاعب الهلال السابق مع الفريق بشكل سريع، وأردف: لا أعرف إذا ما كنا نستطيع الدفع بالشمراني في مباراة الغد، لكن سأقف على جاهزيته الفنية قبل تحديد ذلك.