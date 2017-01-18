‏‫الشباب يواجه غموض وج في كأس الملك

يحل الشباب ضيفاً ثقيلاً على وج يوم الخميس على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف, في حين يستضيف فريقا هجر والنهضة نظيرهما العروبة ونجران في دور 32 من كأس الملك.



وعلى ستاد الملك فهد بالطائف يسعى الشباب إلى تضميد جراحه وتحقيق بداية قوية في مستهل مشاركته بكأس الملك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على وج صاحب المركز العاشر في دوري الدرجة الأولى.



وعانى الشباب خلال فترة التوقف العديد من المشاكل التي لازمت الفريق والتي كان أهمها تلقيه قرار انضباطي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بحرمانه من التسجيل فترتين متتاليتين بسبب مطالبات مالية من لاعبه الاردني السابق طارق خطاب.



وتلقى الشباب صدمةً أخرى بعد رفض لاعبه البرازيلي هيبرتي هيرنانديز العودة مجددأً إلى الفريق بسبب مطالباته المالية لتقرر الادارة قيد الكويتي سيف الحشان لاعب الفريق السابق والذي سجل في الموسم الماضي كلاعب استثماري.



ويعاني الشباب من الغيابات بعدما ضربت الاصابات مهاجمه الجزائري محمد بن يطو بالاضافة إلى هتان باهبري والمهاجم اسماعيل مغربي وعبدالرحمن خير الله ورخي الشمري.



وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يستضيف هجر نظيره العروبة.



ويفصل بين الفريقين نقطتين في دوري الدرجة الأولى إذ يحتل العروبة المركز الرابع برصيد 28 نقطة, في حين يحتل هجر المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد مرور 17 مرحلة.



وسبق للفريقين أن التقوا هذا الموسم في المرحلة الخامسة من دوري الدرجة الأولى على ذات الملعب وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين 1-1.



وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يلتقي فريقا النهضة وضيفه نجران.



ويعيش النهضة أوضاعاً فنية مميزة إذ يحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الاولى برصيد 29 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر أحد، على الرغم من تلقيه 6 خسائر هذا الموسم كان أحدها من أمام نجران 1-صفر في المرحلة الرابعة.



في حين يبحث نجران عن نفسه مجدداً إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 23نقطة بعد أن تلقى هذا الموسم 8 خسائر.