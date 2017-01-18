الهلال يحبط مفاجأة القيصومة ويطير إلى ثمن النهائي

حقق الهلال فوزاً صعباً على ضيفه القيصومة "درجة أولى" 2-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ليحجز بذلك مقعده في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وفرض الهلال سيطرته منذ انطلاق المباراة، وسط تكتل دفاعي من قبل الضيوف، وهو ما جعل مضيفهم يعتمد على التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وكان الهلال قريباً من افتتاح التسجيل بعد مرور دقيقتين، حينما سدد صانع ألعابه عبد المجيد الرويلي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس أحمد الفهمي.

وسنحت فرصة خطيرة للهلال وتحديداً لمهاجمه ياسر القحطاني، الذي استلم كرةً على قوس منطقة الجزاء وسددها أرضية، وجدت الحارس أحمد الفهمي الذي تصدى لها.

وواصل الهلال محاولاته، لكن هذه المرة عن طريق لاعبه المخضرم محمد الشلهوب، الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد الفهمي بصعوبة.

وكاد مهاجم الهلال ياسر القحطاني أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله فيصل درويش، وحول الكرة برأسه نحو مرمى القيصومة، إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وبعد مرور دقيقة من الوقت بدل الضائع، نجح السنغالي بابا ديوب مدافع القيصومة من خطف هدف التقدم بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله خالد العنزي، ليسدد الكرة في شباك حارس الهلال محمد الواكد.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الأرجنتيني رامون دياز تغييره الأول بدخول المهاجم البرازيلي ليو بوناتيتي بديلاً للاعب الوسط عبدالمجيد الرويلي.

وبدأ الهلال بحثه عن هدف التعادل، وواصل بنفس طريقة الشوط الأول عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء والذي كاد من خلال لاعبه سالم الدوسري أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس أحمد الفهمي.

وعند الدقيقة 55 كاد مدافع القيصومة ابراهيم مدخلي أن يسجل هدف التعادل للهلال بعدما حول عرضية عبدالله الزوري برأسه بالخطأ نحو مرمى فريقه الا أن ذهبت خارج المرمى.

وكثف الهلال هجومه وأهدر لاعبه ماجد النجراني هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمد الشلهوب ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية وجدت الحارس أحمد الفهمي الذي أبعدها بصعوبة.

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وانتظر الهلال حتى الدقيقة 66 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه سالم الدوسري، الذي اخترق دفاع القيصومة وسدد الكرة في شباك الحارس أحمد الفهمي.

وسنحت فرصة ثمينة للهلال حينما سدد قائده ياسر القحطاني كرةً داخل منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس أحمد الفهمي.

وواصل الهلال هجومه وتمكن قائده ياسر القحطاني من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 79 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فيصل درويش ليضع الكرة في شباك القيصومة.

وكاد قائد القيصومة محمد السهلي أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فيحان المطيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس محمد الواكد الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد القيصومة أن يمدد المباراة، حينما سنحت له فرصة لمهاجمه فيحان المطيري الذي سدد كرةً قوية لتجد الحارس محمد الواكد الذي أبعدها بصعوبة.

وسيواجه الهلال في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة أحد وضيفه الوحدة التي ستقام في وقت لاحق اليوم.