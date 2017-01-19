أهلي جدة يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الشعلة

يبدأ أهلي جدة يوم الجمعة حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف الشعلة "درجة أولى" في دور 32 لكأس الملك والذي سيشهد أربع لقاءات أخرى في يومه الثالث إذ سيحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الطائي "درجة أولى" ، ويستضيف الصفا "درجة ثانية" نظيره القادسية، في حين يطير التعاون لمواجهة مضيفه النجوم "درجة أولى"، ويلتقي الفيصلي أمام ضيفه الجيل "درجة أولى".

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقبه حينما يواجه الشعلة صاحب المركز السادس في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وأكمل الأهلي استعداده لعودة الدوري حينما أقام معسكراً اعدادياً في الامارات لعب من خلالها مواجهة ودية أمام فريق دبي وانتهت بفوزه 4-2.

وانتعش السويسري غروس مدرب الأهلي بعد الانتدابات القوية لفريقه بعد تعاقد ادارة ناديه مع العراقي سعد عبدالأمير لاعب القادسية ليكون بديلاً للبرازيلي لويز كارلوس بالاضافة إلى إعادة المدافع سعيد المولد.

وفي حائل يسعى الاتحاد الى مواصلة مستوياته المميزة التي قدمها هذا الموسم حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الطائي متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى.

وقدم الاتحاد مستوىً مميزاً هذا الموسم إذ كان متصدراً للدوري فترات طويلة الى أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم ثلاث نقاط من رصيده بسبب مطالبات مالية ليعود ثالثاً قبل أن يتعادل أمام الخليج في آخر مواجهاته قبل فترة التوقف ليتراجع الى المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن النصر الذي سيلاقيه منتصف الشهر المقبل على نهائي كأس ولي العهد.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر ستكون المهمة سهلة للقادسية حينما يواجه جاره الصفا الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية السعودي.

وعلى ستاد الامير عبدالله بن جلوي بالأحساء يأمل التعاون في حجز مقعده في الدور ثمن النهائي للمسابقة حينما يحل ضيفاً على النجوم صاحب المركز 14 في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وعلى ستاد الملك سلمان بالمجمعة يبحث الفيصلي استغلال عاملي الأرض والجمهور والصعود للدور ثمن النهائي حينما يستضيف الجيل صاحب المركز 13 في دوري الدرجة الأولى السعودي.