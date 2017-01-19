أيالا يظهر في الرياض.. وينهي أخبار الرحيل

أنهى الباراغوياني فيكتور أيالا غيابه الطويل عن النصر، وظهر صباح الخميس في مطار الملك خالد الدولي بالرياض رفقة عائلته، قاطعاً الطريق حول أخبار عدم عودته إلى الفريق بعد 5 أشهر فقط من انضمامه إليه قادماً من لانوس الأرجنتيني.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة أيالا مع طفليه وحمود الشهري إداري النصر صباح يوم الخميس، في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة الفيحاء "درجة أولى" في بطولة كأس الملك.

وكان أيالا قد اشتكى من اختلاف التوقيت بين الرياض وأسونسيون عبر برنامج "في المرمى"، وهو الأمر الذي يعيق تواصله مع عائلته التي بقيت في القارة اللاتينية ولم تأت إلى الرياض.

وأبقى الكرواتي زوران ماميتش، مدرب النصر، أيالا، على دكة البدلاء في مباراة الهلال ببطولة كأس ولي العهد، ولم يشترك الباراغوياني في مباراة الاتفاق الدورية مطلع العام الحالي، قبل أن يمنحه إجازة ليعود إلى بلاده وجلب عائلته معه إلى الرياض.

وأحرز متوسط الميدان البارغوياني، والملقب بـ"راجمة الصواريخ" 4 أهداف دورية بقميص أصفر الرياض في شباك القادسية والأهلي والاتحاد والرائد.