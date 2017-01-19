الجابر: أتحمل مسؤولية الخسارة.. الشباب ضحية الغيابات

حمل سامي الجابر مدرب الشباب نفسه مسؤولية خسارة فريقه أمام وج، أحد أندية الدرجة الأولى، وخروجه من الدور 32 في كأس الملك السعودي يوم الخميس.

وفجر وج، المنتمي لمحافظة الطائف "غربي السعودية"، أكبر مفاجآت مسابقة الكأس السعودية عقب إقصاء ضيفه الشباب بهدف لا رد له.

وقال سامي الجابر في تصريحات نقلها حساب نادي الشباب السعودي على "تويتر": أعتذر من جماهير الشباب، وأحمل نفسي المسؤولية كاملة كوني مدرب الفريق، لكن للمباراة ظروف ومنها دخولنا بمجموعة من اللاعبين صغار السن بسبب الغيابات التي فاقت 10 لاعبين.

وزاد الجابر: تعرض عبدالمجيد الصليهم إلى ضربة في الظهر أجبرتني على استبداله، أما سيف الحشان فتلقى إصابة في كاحله وهو الأمر الذي دفعني إلى إخراجه من الملعب.