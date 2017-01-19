الشباب يغرق في "وج" .. ويودع كأس الملك

فجّر وج "درجة أولى" مفاجأة من العيار الثقيل بعد اقصائه لضيفه الشباب من كأس الملك بفوزه 1-صفر على ستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الدور 32 والذي شهد فوز هجر "درجة أولى" على ضيفه العروبة "درجة أولى" 2-1.

وعلى ستاد الملك فهد بالطائف تمكن وج صاحب المركز العاشر في دوري الدرجة الأولى من اقصاء الشباب مبكراً من كأس الملك بعد فوزه عليه بهدف نظيف.

وشهدت المباراة أفضلية لفريق وج الذي أضاع لاعبوه فرصاً محققه في الشوط الأول ونجحوا بافتتاح التسجيل بعد مرور 9 دقائق عن طريق مهاجمه الروماني باتويسور فوينا الذي استثمر تمريرة زميله نقا البقمي ووضع الكرة في شباك الحارس منصور جوهر.

وسنحت فرصة للشباب لتسجيل هدف التعادل حينما حصل على ركلة جزاء بعد مرور خمس دقائق من هدف وج إلا أن مدافعه عبدالله الاسطا أطاح بها خارج الخشبات الثلاث.

وواصل وج هجومه وسنحت له فرصة أخرى للاعبه وصل الذويبي الذي تلقى تمريرة من الووماني باتريسور ليسدد الكرة وتجد الحارس منصور جوهر الذي أبعدها.

وفي الشوط الثاني سنحت فرصة أخرى لوج لتسجيل الهدف الثاني حينما حصل على ركلة جزاء ليتقدم لها الروماني باتريسور ويسددها وتجد الحارس منصور جوهر الذي تصدى لها.

وحاول الشباب الوصول الى مرمى وج الا ان الأخير كانت له الافضلية ونجح بخطف بطاقة التأهل ليواجه فريق هجر على ملعبه في الدور ثمن النهائي.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء حجز هجر "درجة أولى" مقعده في الدور ثمن النهائي بعد فوزه على ضيفه العروبة "درجة أولى" 2-1.

وسجل هدفي هجر جاسم الحمدان "2" واسامه الخلف "45+2"، وسجل هدف العروبة الوحيد لاعبه عايض الجوني "76".

وسيواجه هجر في الدور ثمن النهائي فريق وج.

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