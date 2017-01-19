الظفيري: الأنصاري شجعني على خوض تجربة القادسية

أكد الكويتي أحمد الظفيري، المنضم حديثا إلى صفوف القادسية السعودي، دعم وتشجيع فهد الأنصاري، لاعب اتحاد جدة، لخوض تجربته الاحترافية السعودية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا كان سببا رئيسيا في انتقاله.

وكانت إدارة القادسية السعودي، قد أعلنت عن التعاقد مع الظفيري لينضم إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بدلاً من العراقي سعد عبدالأمير الذي انتقل إلى صفوف أهلي جدة.

وقال الظفيري ضيف "في المرمى": "تمت المفاوضات عن طريق وكيلي عبدالله الجاسم، حيث إن إدارة النادي تجاهلت خطاب الوكيل ولم تبلغني عن مفاوضات القادسية السعودي".

وزاد: "طلبت من إدارة النادي الموافقة على العرض المقدم من النادي السعودي، من أجل خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي".

وتابع الظفيري حديثه: "عند وصولي إلى الخبر، أبلغتني إدارة النادي عن رفضها عرض إعارتي للقادسية السعودي، حينها منحت الإدارة مهلة لحل انتقالي قبل الانضمام والتوقيع رسميا".

وعن أسباب خوضه التجربة الاحترافية السعودية، أجاب بقوله: "إيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا كان سببا رئيسيا في انتقالي، كما أن اللاعب فهد الأنصاري، المنتقل إلى الاتحاد، نصحني وشجعني على الانتقال وخوض التجربة الاحترافية في السعودية".