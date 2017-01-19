النهضة يقصي نجران بهدف قاتل

قاد اللاعب فهد المالكي فريقه النهضة "درجة أولى" للتأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس الملك، بعد تسجيله لهدف المباراة الوحيد في شباك نجران "درجة نجران" على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في دور 32 للمسابقة.

ونجح النهضة في الثأر من خسارته أمام نجران في دوري الدرجة الأولى بذات النتيجة في المرحلة الرابعة.

ويعيش النهضة أوضاعاً فنية أفضل من ضيفه، إذ يحتل الفريق المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر أحد في حين يحتل نجران المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

وشهدت المباراة حذراً دفاعياً من الفريقين، وهو ما غيب الخطورة طوال الشوطين، إذ لم تبرز فرص خطيرة على مرمى كلا الحارسين.

ونجح النهضة باقتناص هدف الفوز عند الدقيقة 90+3 عن طريق لاعبه فهد المالكي الذي حول عرضية زميله عايض السهيمي، برأسية في شباك الحارس ناصر الصيعري.

وسيواجه النهضة في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة النصر أمام ضيفه الفيحاء "درجة أولى"، التي ستقام يوم بعد غدٍ السبت في ختام مباريات دور 32 للمسابقة.