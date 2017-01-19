والد الشمراني: ناصر هداف مميز.. أتمناه اتحادياً

يحلم علي الشمراني، برؤية ابنه ناصر مرتدياً قميص اتحاد جدة عقب نهاية تجربته الاحترافية بشعار العين، مبدياً في الوقت ذاته، سعادته البالغة بتعاقد النادي الإماراتي وحرصه على استقطاب مهاجم الأخضر واختياره من بين نجوم الدوري السعودي.

وكانت إدارة نادي العين، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تعاقدها مع ناصر الشمراني، مهاجم الهلال والمنتخب السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، عقب تعثر صفقة العاجي يانيك بولي مساء الثلاثاء.

وقال علي الشمراني في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": ناصر لاعب مميز، وهداف يعرف جيدا اقتناص الشباك، لم أتحدث بذلك عن عاطفة ولكن أرقامه شاهدة له في الدوري السعودي، منذ تمثيله للوحدة وحتى مغادرته للعين.

وتابع: ناصر قدم مستويات كبيرة وملفتة للأنظار إبان تمثيله للشباب، ونال على إثرها لقب الهداف مرات عديدة، وبات حينها المهاجم الأول في السعودية، قبل أن يرحل إلى صفوف الهلال ويقدم المستويات ذاتها، لكنه لم يحظ بفرصة كافية خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل والد المهاجم الدولي حديثه: دكة الاحتياط مزعجة لكافة اللاعبين، وناصر أحدهم، لا يحب الجلوس احتياطيا في أي فريق يدافع عن ألوانه، يريد اللعب طوال شوطي المباراة، هو قادر على ذلك نظير مستوياته المعهودة عنه.

وعن تفاصيل رحلة ابنه الاحترافية الأولى خارجيا، زاد: رغم تواجده في القائمة الاحتياطية خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه يهز شباك خصومه فور نزوله إلى الملعب، ومع ذلك لم يشارك أساسيا في مناسبات عدة، ما اضطره إلى البحث عن فرصة كافية للعب وارتداء شعار آخر، حينها رغب نادي العين باستقطابه، لم يتردد في خوض التجربة الجديدة، أنا ممتن جدا للأشقاء في النادي الإماراتي على ثقتهم الكبيرة بقدرات ابني واختياره من بين مهاجمي الدوري السعودي.

ويحلم علي الشمراني بارتداء ابنه قميص اتحاد جدة عقب تمثيله للنادي الإماراتي، وعن ذلك يقول: حلم حياتي أن أرى ابني ناصر مرتديا قميص الاتحاد، وقائدا لهجوم النادي الذي أحبه وأعشقه منذ صغري، أتمنى له التوفيق والتألق حاليا مع العين، ومن ثم العودة بكل قوة إلى الدوري السعودي.