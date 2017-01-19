5 آلاف تحفز لاعبي وج لتجاوز الشباب

منذ أن وضعت القرعة نادي وج وجها لوجه أمام الشباب ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين، والطائف في حالة استعداد، خصوصا من قبل عشاق النادي.

وبدورها، شجعت إدارة وج الجماهير على الحضور إلى أرضية ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، لدعم فريقهم في ثالث مشاركة له ضمن بطولة كأس خادم الحرمين، عبر بث فيديوهات تشجيعية وتوفير هدايا تحفيزية وبالطبع لم تنس مكافآت اللاعبين.

اللقاء بالنسبة لسكان المنطقة لا يمثل مجرد مباراة كرة قدم فحسب، بل يرون فيها فرصة لإنعاش الحركة التجارية في المدينة، على غرار ما تفعله مباريات الكؤوس في كافة أنحاء العالم.

إدارة النادي بدورها استعدت وأعدت اللاعبين للقاء المنتظر، ولم تخف المشاكل والأزمات التي يعاني منها وج ماديا، ومن حيث المنشأة التي يتربع عليها النادي.

الفريقان يخوضان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوز وج على الطائي ضمن دوري الدرجة الأولى، وتغلب الشباب على الباطن ضمن دوري الأضواء.