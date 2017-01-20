أخضر اليد يحقق فوزه الأول في المونديال

حقق المنتخب السعودي فوزه الأول، في بطولة كأس العالم لكرة اليد الخامسة والعشرين المقامة حاليا في فرنسا، وذلك إثر تغلبه الجمعة على المنتخب التشيلي 26 - 25 في الجولة الخامسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 13 - 13 لكن المنتخب السعودي تمكن في الشوط الثاني من التقدم وتوسيع الفارق حتى أنهى المباراة فائزا 26 - .25

وبهذا الفوز، حقق المنتخب السعودي أول نقطتين له في البطولة في حين توقف رصيد منتخب تشيلي عند نقطتين.

ومن المقرر أن ينافس المنتخب السعودي في دور كأس الرئيس الذي يحدد أصحاب المراكز من السابع عشر الى المركز الرابع والعشرين.