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الخليف يمنح الأخضر الشاب الفوز على أذربيجان

المصدر: العربية.نت
الشهري ومساعده المحمدي خلال المواجهة
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حقق المنتخب السعودي للشباب، فوزاً على منتخب أذربيجان بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما ضمن بطولة أنطاليا الدولية لكرة القدم، والتي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية.

وسجل هدف الأخضر الشاب لاعبه أيمن الخليف، وشهدت المباراة مشاركة العديد من اللاعبين، حيث يسعى مدرب المنتخب الوطني للشباب سعد الشهري للوقوف على تحضيرات اللاعبين، قبل المشاركة في كأس العالم تحت 20 عاماً، الذي سيقام في كوريا الجنوبية في شهر مايو المقبل.

وسيلعب المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام السودان في البطولة ذاتها يوم الأحد المقبل.

كلمات دالّة

#الأخضر الشاب, #تركيا, #أذربيجان

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