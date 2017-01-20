أهلي جدة يحبط مفاجأة الشعلة بهدف قاتل

أنقذ اللاعب حسين القهوي، فريقه الأهلي، من الوقوع في فخ الشعلة بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل خلال مواجهتهما التي انتهت 2-1والتي احتضنها استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن دور الـ 32 من كأس الملك.

وبدأت المباراة بهجوم أهلاوي متوقع بحثاً عن هدف مبكر، ووضح ارتباك مدافعي الشعلة خلال 20 دقيقة الأولى.

ونجح الأهلي بافتتاح التسجيل بعد مرور 15 دقيقة عن طريق مهاجمه سلمان المؤشر، الذي استثمر تمريرة زميله عبدالفتاح عسيري ووضع الكرة في الشباك.

وانخفض أداء الأهلي وحاول الشعلة أن يعود إلى المباراة، إلا أن الشوط الأول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الشعلة، وبدأ بشن هجماته على مرمى الأهلي، ونجح لاعبه سعد الدوسري بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49 بعدما سدد كرة قوية استقرت في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وواصل الشعلة هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه فهد المنيف، الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله سعد الدوسري، وسدد الكرة قوية ذهبت فوق العارضة الأهلاوية.

واستعاد الأهلي سيطرته وكاد مهاجمه عمر السومة يسجل الهدف الثاني، بعدما حول عرضية زميله تيسير الجاسم نحو مرمى الشعلة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس سعيد الحربي.

وعند الدقيقة 90+5 تمكن لاعب الأهلي حسين المقهوي بتسجيل هدف الفوز بعد تلقيه تمريرة من زميله اليوناني فيتفاتزيديس، وسدد الكرة في شباك الحارس سعيد الحربي.

وسيواجه الأهلي في الدور ثمن النهائي نظيره القادسية، الذي فاز على الصفا "درجة ثانية" 4-صفر.