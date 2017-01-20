وج يحرج الجابر ويكمل جراح الشباب

حقق وج فوزا تاريخيا على الشباب، وصدم الفريق القادم من العاصمة الرياض، ليودع لاعبو المدرب سامي الجابر كأس خادم الحرمين الشريفين.

نتيجة الطائف تركت الشباب في حيرة من أمره، وهو الذي يعيش على وقع جملة من الإشكاليات، أبرزها قرار الاتحاد الدولي بحرمانه من تسجيل اللاعبين لفترة واحدة، على خلفية المطالبات المالية من قبل لاعبه السابق الأردني طارق خطاب.

الشباب ايضا فقد جهود محترفه البرازيلي هيبيرتي فيرنانديز، والذي رفض العودة مجددا إلى النادي بسبب مطالبات مالية أيضا، ما دعا النادي للاستعانة بخدمات اللاعب الكويتي سيف الحشان، الذي سجل في الموسم الماضي كلاعب استثماري.

اشكاليات الشباب تواصلت مع الشكوى التي قدمها النادي الإسماعيلي لفيفا، بسبب مستحقات مالية في صفقة اللاعب الغاني جون أنطوي.

الأزمات المالية ليست وحدها من ضربت النادي العاصمي، فالإصابات لعبت دورها فيما يعانيه النادي، والحديث عن المهاجم الجزائري بن يطو الذي تابع خسارة فريقه أمام وج من على المدرجات، إضافة إلى هتان باهبري واسماعيل مغربي وعبد الرحمن خير الله.

كما أن خانة حراسة المرمى أشغلت محبي الليوث أيضا، بعد مشكلة محمد العويس ودخول وليد عبد الله في الفترة الحرة، وسيلحق به كل من أحمد عطيف وعبد المجيد الصليهم في فبراير المقبل، وحسن معاذ بعدهما بشهرين.

وسط كل هذا قرر النادي توقيع مخالصة مع لاعبه عبد الرحمن الخيبري، الذي عبر عن حزنه للرحيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدر السليطين غادر النادي بعد نهاية عقده، فيما جاء تعاقد الشباب في الصيف الماضي مع سعود كريري قادما من الهلال.

كل هذه الأمور بعثرت أوراق سامي الجابر الذي تحدث في في أول ظهور له أمام الشبابيين عن صناعة فريق قوي.

موسم الشباب الذي يحتل المركز الخامس في سلم الترتيب، بالأرقام بدايته متعثرة في أول جولتين أمام القادسية والباطن، وانتصار على قطبي جدة، وتعادل مع النصر، وحده الهلال من فاز على الشباب من بين أندية المقدمة.

وفي نهاية الشهر الجاري، سيكون أمام اختبار جديد ضد الأهلي مع عودة دوران عجلة الدوري.