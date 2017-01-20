التعاون والقادسية يطيران إلى الدور ثمن النهائي

قاد البرتغالي ريكاردو ماتشادو، مدافع التعاون فريقه إلى التأهل للدور ثمن النهائي، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في شباك النجوم "درجة أولى"، على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين صعد القادسية إلى ذات الدور بعد فوزه على ضيفه الصفا "درجة ثانية" 4-صفر.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، حقق التعاون فوزاً صعباً على مضيفه النجوم بهدف في الوقت القاتل، ليلحق بركب الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة لاسيما من فريق النجوم الذي أحكم إغلاق مناطقه الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة الخطيرة لاسيما في الشوط الثاني في حين أن الشوط الأول لم يشهد فرصاً خطيرة.

ومع منتصف الشوط الثاني، سنحت فرصة خطيرة للنجوم لمهاجمه فيصل مجرشي الذي تلقى تمريرة من زميله خالد العبود وراوغ مدافع التعاون ماتشادو وسدد الكرة تصدى لها الحارس سلطان الغامدي بصعوبة.

وكاد النجوم أن يسجل هدف السبق حينما سدد لاعبه بندر العنزي كرةً قوية تصدى لها الحارس سلطان الغامدي بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن البرتغالي ماتشادو من تسجيل هدف الفوز بعدما ارتقى لعرضية زميله الروماني سان مارتن وحول الكرة في الشباك.

وسيواجه التعاون في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة غريمه التقليدي الرائد أمام ضيفه الجبلين التي ستقام غداً.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالأحساء عبر القادسية الى الدور ثمن النهائي بفوزه على ضيفه الصفا "درجة ثانية" 4-صفر.

وسجل أهداف القادسية مهاجمه النيجيري باتريك "هاتريك" ومازن أبوشرارة.