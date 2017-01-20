الطائي يصطاد اتحاد جدة ويقصيه من كأس الملك

فجّر الطائي "درجة أولى" مفاجأة من العيار الثقيل، حينما نجح بإقصاء اتحاد جدة من كأس الملك بفوزه عليه 2-1 على ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل في دور 32.

وعلى ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، اصطاد الطائي متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى ضيفه الاتحاد، حينما أقصاه مبكراً من كأس الملك بفوزه 2-1.

وفرض الاتحاد سيطرته مبكراً وحاول الوصول الى مرمى الطائي، الذي اعتمد على اغلاق مناطقه الدفاعية ومباغتة الضيوف بالهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها لاعبه البرازيلي ليوناردو ألفيش إلى افتتاح التسجيل عند الدقيقة 25 بعدما أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلطان الشمري وسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ورد الاتحاد سريعاً، وسنحت له فرصة خطيرة حينما اخترق مهاجمه عبدالرحمن الغامدي دفاع الطائي وحول كرة عرضية مميزة لزميله أحمد العوفي الا أن المدافع زياد الجراد أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وكاد الكويتي فهد الأنصاري أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت عارضة الحارس محمد الشمري.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد محاولاته إلا أنه وجد صعوبات بسبب الدفاع المنظم من قبل لاعبي الطائي.

وكثف الاتحاد هجومه في الدقائق الأخيرة وكاد مدافعه محمد قاسم أن يخطف هدف الفوز بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عمر المزيعل، ليسدد الكرة وتجد الحارس محمد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد قائد الطائي عبدالعزيز المفرج أن يمنح الفوز للاتحاد بعدما حول عرضية المدافع محمد قاسم بالخطأ نحو مرمى فريقه لتصيب العارضة وتجد المدافع زياد الجراد الذي أبعدها من على خط المرمى.

وتغير حال المباراة مع انطلاق الشوط الأول الإضافي حينما نجح الطائي بتسجيل هدف السبق بعد مرور دقيقتين عن طريق لاعبه سليمان الشمري الذي حول عرضية زميله الاردني عيسى السباح برأسه في شباك الاتحاد.

وواصل الطائي مفاجآته ونجح لاعبه حسين الحجي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 94 بعدما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس علي العامري.

وحاول الاتحاد العودة سريعاً ونجح عند الدقيقة 99 عن طريق مهاجمه عبدالعزيز العرياني الذي اخترق دفاع الطائي وسدد الكرة في شباك الحارس محمد الشمري.

وفي الشوط الثاني الإضافي كثف الاتحاد هجومه وكاد مدافعه أحمد عسيري أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس محمد الشمري.

ولم يتوقف هجوم الاتحاد وسنحت له فرصة أخرى، حينما ارتقى مدافعه عوض خريص لعرضية زميله التشيلي فيلانويفا وحول الكرة برأسه خارج مرمى الحارس محمد ابشنري لتنتهي المباراة بفوز الطائي 2-1.