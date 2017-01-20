نصر زوران في مهمة صعبة أمام الفيحاء

يفتتح النصر، وصيف بطل النسخة الماضية، مشواره في كأس الملك، حينما يستضيف الفيحاء "درجة أولى"، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في حين يبحث الفتح الجريح عن نفسه حينما يستضيف الوطني "درجة أولى"، ويلاقي الرائد ضيفه الجبلين "درجة ثانية"، والخليج أمام ضيفه العين "درجة ثانية" في ختام الدور 32 للمسابقة.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يتطلع النصر إلى مواصلة مستوياته المميزة هذا الموسم، حينما يستضيف الفيحاء صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى.

ويعيش النصر أوضاعاً فنية مميزة مع مدربه الكرواتي زوران، بعدما واصل حضوره في الدوري ومنافسته وملاحقته للمتصدر الهلال بالإضافة إلى وصوله لنهائي كأس ولي العهد ليواجه الاتحاد منتصف الشهر المقبل.

وقرر الجهاز الفني بنادي النصر استمرار الرباعي الأجنبي الكرواتيين ايفان تومتشاك وتوماسوف والبرازيلي برونو أوفيني والبارغوياني فيكتور أيالا.

وتأكد غياب البارغوياني فيكتور أيالا لانضمامه إلى الفريق قبل يومين من المواجهة بعد تأخر عودته من بلاده عقب الإجازة الممنوحة له من قبل إدارة النادي، بالإضافة إلى عبدالعزيز الجبرين المصاب.

وفي المقابل يسعى الفيحاء إلى تحقيق مفاجأة حتى وإن كانت المهمة صعبة للغاية، إلا أن الفريق يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة إذ يحتل المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر أحد.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يسعى الفتح إلى تضميد جراحه في الدوري بتحقيق انطلاقة قوية في كأس الملك، حينما يستضيف الوطني صاحب المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى.

وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم ستكون مهمة الجبلين "درجة ثانية"، صعبة حينما يحل ضيفاً على الرائد صاحب المستويات المميزة هذا الموسم.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر سيكون الخليج مرشحاً لبلوغ الدور ثمن النهائي حينما يستضيف العين "درجة ثانية".