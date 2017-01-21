الفتح: اتحاد القدم حفظ حقوقنا الأدبية والمالية

قدمت إدارة نادي الفتح، شكرها لاتحاد القدم السعودي برئاسة عادل عزت وأعضاء مجلس إدارته، كذلك للجنة الاحتراف، عقب حفظ حقوق النادي الشرقي بتثبيت منع تسجيل اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه في كشوفات القادسية، وذلك بحسب بيان أصدرته السبت.

وقال النادي الشرقي عبر بيان بثه على وسائل الإعلام: "تتقدم إدارة نادي الفتح بالشكر والتقدير، لسعادة رئيس مجلس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت، وأعضاء مجلس إدارته المحترمين، وللجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على صدور تثبيت منع تسجيل اللاعب إلتون وحفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمالية".

وتابع: "هذا القرار هو حفظ لحقوق جميع الأندية من أطماع اللاعبين، والتي تقع ضحيتها بعض الأندية".

وزاد البيان القدساوي: "كما نود أن نؤكد لجماهير ومحبي النادي أننا ماضون لحفظ حقوق النادي المالية، من خلال الشكوى التي تقدمنا بها سابقا لدى الاتحاد الدولي فيفا، وعن الضرر الذي وقع علينا من خلال العمل المشين الذي صدر من اللاعب إلتون".