القادسية يطمئن جماهيره ويؤكد قانونية تسجيل إلتون

طمأنت إدارة نادي القادسية جماهير ناديها الشرقي على سلامة موقفها القانوني من تسجيل اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه، مؤكدة على ثقتها الكاملة في قيد اللاعب بكشوفات فريقها عقب رفع الاستئناف إلى الجهات القضائية المتخصصة.

وقال النادي الشرقي عبر بيان بثه السبت على وسائل الإعلام: "تود إدارة نادي القادسية أن تطمئن محبي النادي، وكل من ينشد العدالة وتطبيق القوانين من أبناء الوسط الرياضي، بأن موقفها القانوني في تسجيل اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه سليم جدا".

وزاد البيان القدساوي: "الإدارة لديها الثقة الكاملة في تسجيله بعد رفع الاستئناف إلى الجهات القضائية المتخصصة والتي لا تصدر قراراتها إلا بناء على لوائح وقوانين، وليست بناء على أهواء أو تحديات أو علاقات شخصية أو عهود قاطعة للأصدقاء والمقربين".