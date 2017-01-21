اتحاد عزت يلزم "الاحتراف" بمتابعة قضية إلتون عاجلا

ألزم اتحاد القدم السعودي برئاسة، عادل عزت، لجنة الاحتراف، بالبت بشكل رسمي ومتابعة طلب نادي القادسية بشأن قيد لاعبه البرازيلي إلتون خوزيه في كشوفاته.

وقال اتحاد الكرة عبر بيان أصدره الجمعة: "إلزام لجنة الاحتراف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، بالبت بشكل رسمي على طلب نادي القادسية قيد اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه في كشوفاته، خلال 24 ساعة من تاريخ إصدار هذا البيان، وفق لائحتها وإجراءاتها النظامية".

وزاد البيان: "التأكيد على أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ويكفل لها حق الدفاع عما تراه جزءا من مكتسباتها الشرعية، باللجوء للجهات القضائية المختصة عبر القنوات القانونية المتاحة محليا ودوليا".