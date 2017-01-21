الشباب: معسكر الأخضر تحول إلى ساحة مفاوضات مع العويس

طالبت إدارة نادي الشباب، من اتحاد القدم السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة، حيال تحول معسكر الأخضر الأخير في أبوظبي إلى ساحة للمفاوضات المباشرة مع لاعب فريقها محمد العويس، حسب وصفها عبر بيان أصدرته الجمعة.

وبحسب البيان الصادر من قبل الإدارة الشبابية: "نؤكد أننا قمنا بتجهيز عرض مادي مجزي للاعب، لعرضه عليه بعد أن ينتهي اللاعب من مهمته الوطنية بالمشاركة بالمعسكر التدريبي للمنتخب، ولكننا فوجئنا بانقطاع اتصال اللاعب مع النادي وإغلاقه لجميع هواتف ووسائل الاتصال الرسمية له منذ فراغه من المشاركة الوطنية وتغيبه عن النادي حتى تاريخه".

وزاد: "لقد أزعجنا كثيرا ما حصل من تحول المعسكر التدريبي للمنتخب إلى ساحة للمفاوضات المباشرة، مع لاعبنا لصالح أحد الأندية، وبصمت يثير التساؤل من إدارة المنتخب".

وتابع البيان العاصمي: "نطالب الاتحاد السعودي لكرة القدم باتخاذ اللازم حيال ما جرى، وسوف نتقدم بشكوى رسمية توضح جميع هذه الملابسات".