النصر والخليج يكملان عقد الفرق المتأهلة

أكمل فريقا النصر والخليج، عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي لكأس الملك، بعد فوز الأول على ضيفه الفيحاء "درجة أولى" 4-صفر واكتساح الثاني ضيفه العين "درجة ثانية" بنتيجة 8-1 في ختام دور 32 للمسابقة.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حقق النصر فوزاً سهلاً على ضيفه الفيحاء، وصيف متصدر دوري الدرجة الأولى، حينما أمطر شباكه برباعية نظيفة.

وبدأ النصر المباراة بهجوم مكثف كاد من خلاله مهاجمه محمد السهلاوي يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقة واحدة حينما ارتقى لعرضية زميله الكرواتي مارين توماسوف، ليحول الكرة براسه لتجد الحارس عبدالرحمن دغريري الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وكان قريباً من تسجيل هدف السبق حينما حول مهاجمه حسن الراهب عرضية زميله محمد السهلاوي بقدمه في شباك الفيحاء إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وعند الدقيقة 15 نجح المدافع خالد الغامدي بافتتاح التسجيل للنصر بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله حسن الراهب ليضع الكرة في شباك الحارس عبدالرحمن دغريري.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن الكرواتي ايفان تومتشاك من تسجيل الهدف الثاني بعد متابعته لتسديدة مواطنه توماسوف العائدة من الحارس عبدالرحمن دغريري ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكان قريباً من تسجيل الهدف، حينما ارتقى مهاجمه حين الراهب لعرضية زميله أحمد عكاش وحول الكرة برأسه لتجد الحارس عبدالرحمن دغريري الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 72 تمكن البديل سامي النجعي من تسجيل الهدف الثالث بعدما أكمل عرضية زميله الكرواتي توماسوف بقدمه في شباك الفيحاء.

وعند الدقيقة 90+1 اختتم مهاجم النصر محمد السهلاوي أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع بعدما استغل خطأ حارس الفيحاء في إبعاد الكرة ليسددها في الشباك.

وسيواجه النصر في الدور ثمن النهائي مضيفه النهضة على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، اكتسح الخليج ضيفه العين "درجة ثانية" 8-1 ليصعد الى الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وسجل أهداف الخليج مهاجمه عبدالله آل سالم هدفين "8،63"، وطلال مجرشي هدفين "14،52"، وعبدالاله بخاري "23"، وعلي لاجامي "34"، والبرازيلي جاديسون سانتوس هدفين "79،84"، وسجل هدف العين الوحيد لاعبه سعيد الزهراني "90".