بانغورا يقود الرائد إلى مواجهة التعاون في "الكأس"

قاد الغيني إسماعيل بانغورا، مهاجم الرائد، فريقه إلى حجز مقعده في الدور ثمن النهائي، بعد تسجيله هاتريك في شباك الجبلين "درجة ثانية" في المباراة التي احتضنها ستاد الملك عبدالله بالقصيم، ليواجه غريمه التقليدي التعاون، في حين تأهل الفتح إلى ذات الدور بعد فوزه على ضيفه الوطني "درجة أولى" 2-1 في دور 32.

وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم، لحق الرائد بركب الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على الجبلين 3-صفر.

وانتظر الرائد حتى الدقيقة 14 حينما قام بانغورا بافتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله سلطان السوادي وراوغ حارس الجبلين ووضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 19 تمكن بانغورا من تسجيل الهدف الثاني، بعدما أكمل تمريرة زميله صالح الشهري في شباك الجبلين.

واختتم بانغورا التسجيل للرائد عند الدقيقة 62 بعد تسجيله الهدف الشخصي الثالث عن طريق ركلة جزاء.

وسيواجه الرائد غريمه التقليدي التعاون في الدور ثمن النهائي.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، تأهل الفتح إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على ضيفه الوطني 2-1.

ونجح الوطني بخطف هدف السبق بعد مرور دقيقة من انطلاق الشوط الأول عن طريق لاعبه عبدالعزيز البلوي.

وتمكن البرتغالي أوكرا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 69 عن طريق ركلة جزاء، لينجح زميله البرازيلي ناثان جونيور بتسجيل هدف الفوز عن الدقيقة 76.

وسيطير الفتح لمواجهة الاتفاق على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدور ثمن النهائي.