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مدرب التعاون: مباراة صعبة.. حققنا الأهم

المصدر: العربية.نت
جالكا يوجه لاعبيه خلال مواجهة النجوم
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عبر الروماني كوستل جالكا، المدير الفني للتعاون، عن سعادته البالغة بالتأهل إلى دور الـ 16 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل التعاون لدور الـ 16 إثر تغلبه على النجوم 1 - صفر في دور الـ32 من المسابقة.

وقال جالكا، في حديثه عقب المواجهة: "كانت المباراة صعبة، لأنها جاءت بعد فترة توقف دامت لأكثر من 20 يوما".

وتابع: "أعتقد أن الفوز هو الأهم في مباريات الكؤوس، وأرى أن هذه المباراة بمثابة الاستعداد الجيد لمنافسات الدوري".

وأضاف: "اعتمد المنافس على التكتل الدفاعي والهجمة المرتدة، ولم نستخدم الأطراف بالشكل المطلوب، لكننا في النهاية استطعنا الفوز بالمباراة والصعود للدور التالي".

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