مدرب التعاون: مباراة صعبة.. حققنا الأهم

عبر الروماني كوستل جالكا، المدير الفني للتعاون، عن سعادته البالغة بالتأهل إلى دور الـ 16 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل التعاون لدور الـ 16 إثر تغلبه على النجوم 1 - صفر في دور الـ32 من المسابقة.

وقال جالكا، في حديثه عقب المواجهة: "كانت المباراة صعبة، لأنها جاءت بعد فترة توقف دامت لأكثر من 20 يوما".

وتابع: "أعتقد أن الفوز هو الأهم في مباريات الكؤوس، وأرى أن هذه المباراة بمثابة الاستعداد الجيد لمنافسات الدوري".

وأضاف: "اعتمد المنافس على التكتل الدفاعي والهجمة المرتدة، ولم نستخدم الأطراف بالشكل المطلوب، لكننا في النهاية استطعنا الفوز بالمباراة والصعود للدور التالي".