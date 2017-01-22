الإسباني كاييخون: الاتفاق حقق حلمي بالتواجد في الدوري السعودي

أكد الإسباني خوانمي كاييخون لاعب الاتفاق الجديد أن الانضمام إلى أحد فرق الدوري السعودي حلم تحقق بالنسبة له، مشيراً إلى أن المفاوضات بين ناديه الجديد والسابق كانت صعبة .

وقال كاييخون في مؤتمر تقديمه لاعباً اتفاقياً: كانت مفاوضات صعبة، لكنها نجحت في النهاية وحلمي تحقق بالقدوم إلى السعودية واللعب هنا، كما أن المدرب غاريدو كان له دور مهم بموافقتي على العرض بعدما شرح لي استراتيجية النادي المستقبلية وبين لي طبيعة الدمام الهادئة والآمنة وجمال المدينة.

وأتبع: كانت المفاوضات صعبة بسبب تمسك نادي بوليفار البوليفي بتواجدي معهم، لكن الأمر نجح في النهاية، وأكرر من جديد بأني سعيد للغاية بالانضمام إلى الاتفاق.