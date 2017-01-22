الخليج يخالص لوبيز.. ويتعاقد مع غامدي الأهلي

ألغت إدارة الخليج عقد صانع الألعاب الهندوراسي ألكساندر لوبيز، وتعاقدت في الوقت ذاته مع رائد الغامدي لاعب أهلي جدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال اللاعب الهندوراسي للموقع الرسمي لنادي الخليج: أتفهم سبب فك ارتباطي مع الخليج وهو أمر فني بحت ليس متعلق بإمكاناتي الفنية بقدر ما هو طريقة لعب الفريق ، وشخصياً أحترم القرار ولذلك وافقت على إلغاء بقية العقد وتم التوقيع على التسوية المالية لاستكمال تجربتي الاحترافية في نادي آخر بعد نهاية المشاركة مع منتخب الهندوراس في البطولة الإقليمية.

وفي المقابل، كان الغامدي أحد اللاعبين الذين طلب السويسري كريستيان غروس ابعادهم عن الفريق في الفترة الشتوية لعدم اعتماده عليهم، علماً بأن اللاعب سبق له التواجد مع الفريق الأول في موسم 2013-2014 إبان إشراف البرتغالي فيتور بيريرا على الأخضر الجداوي.