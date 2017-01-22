كأس الملك: الهلال يواجه طموح الوحدة

يسعى الهلال الى مواصلة انتصاراته في كأس الملك حينما يستضيف الوحدة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يوم الإثنين في افتتاح مباريات الدور ثمن النهائي للمسابقة.



ونجح الهلال في تجاوز عقبة ضيفه القيصومة "درجة أولى" بصعوبة في دور 32 يوم الأربعاء الماضي حينما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين سجلها سالم الدوسري وياسر القحطاني.



ويأمل الهلال في أن يبتعد عن المفاجآت كونه ينتظره اختباراً صعباً يوم السبت أمام الاتفاق على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة 16.



ومن المتوقع أن يعيد الأرجنتيني بعض الأسماء التي لم يبدأ بها في مباراة القيصومة الماضية وأهمهم نواف العابد والمهاجم البرازيلي ليو بوناتيني والاوروغوياني ميليسي وعبدالملك الخيبري لاسيما وأنه سيفقد البرازيلي كارلوس إدواردو وسلمان الفرج الموقوفان بالاضافة إلى المصاب مجاهد المنيع.



وكان من المفترض أن تشاهد الجماهير الهلالية مهاجمها الجديد السوري عمر خريبين الذي تعاقدت معه الادارة ليحل بديلاً لبرازيلي تياغو ألفيش الا ان موعد وصوله تأخر ليوم المباراة غداً الاثنين.



وفي المقابل يبحث الوحدة عن مواصلة مستوياته المميزة التي يقدمها مع مدربه المصري عادل عبدالرحمن والذي نجح في المساهمة في اعادة نغمة الانتصارات للفريق عقب استلامه مهمة التدريب خلفاً للجزائري خير الدين مضوي.



وفقد الوحدة نغمة الانتصارات في سبع مراحل متتالية لدوري جميل السعودي ليعود في المرحلة السابقة ويحقق فوزاً ثميناً على ضيفه الرائد 2-1 ويحقق فوزاً صعباً على مضيفه أحد "درجة أولى" 1-صفر يوم الأربعاء الماضي في دور 32 لكأس الملك.



ويأمل الوحدة في أن يعوض خسارته الكبيرة أمام الهلال 6-صفر في المرحلة 12 من دوري جميل السعودي والتي أقيمت على ذات الملعب في ديسمبر الماضي.



وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة النهضة وضيفه النصر التي ستقام يوم 24 فبراير المقبل.