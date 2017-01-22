كيال: أخبار العويس في "تويتر".. عزت فقط من دخل المعسكر

نفى طارق كيال المشرف على المنتخب السعودي ما ذكره نادي الشباب حول تحول معسكر الأخضر الأخير في أبوظبي إلى ساحة مفاوضات مع الحارس محمد العويس، معتبراً ذلك أحاديث تتردد عبر "تويتر" ولا تستحق الرد عليها.

وذكر نادي الشباب في بيانه: لقد أزعجنا كثيرا ما حصل من تحول المعسكر التدريبي للمنتخب إلى ساحة للمفاوضات المباشرة، مع لاعبنا لصالح أحد الأندية، وبصمت يثير التساؤل من إدارة المنتخب.

وقال كيال لـ"العربية.نت" بحزم: لم نلحظ وجود أي شيء مما ذكر حول مفاوضات العويس، وبالنسبة لي أعتبر ما ذكر لا يعدو كونه حديثاً إعلامياً أو قصصا متداولة عبر "تويتر" لا تستحق الرد عليها، ومجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم هو الجهة المخولة بالرد على ذلك.

وزاد كيال: خلال الأيام الماضية سمعنا العديد من القصص، جماهير اتهمت شرفياً هلالياً بمفاوضة العويس، وجماهير اتهمت أشخاصاً آخرين، وهذا إن دل فإنه يدل على أن من يختلق تلك القصص يناقض نفسه.

وواصل المشرف على المنتخب السعودي حديثه: أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يسمح لهم بالدخول إلى المعسكر، الوحيد الذي دخل هو عادل عزت رئيس الاتحاد الذي سلم على اللاعبين وتحدث معهم.

وفي المقابل، امتنع ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب عن الحديث عن قضية موافقته على بيع ما تبقى من عقد العويس إلى أهلي جدة، وقال: ليس لدي أي تعليق على هذا الأمر في الفترة الحالية، واستطرد: سأظهر في الوقت المناسب وأتحدث بكل شيء.

ولم يعد العويس إلى ناديه منذ فراغه من مشاركته مع المنتخب السعودي في معسكره الأخير بأبوظبي الإماراتية، وهو الأمر الذي دفع إدارة الشباب إلى إصدار بيان عاصف ضده وضد أحد الأندية –لم يسمه- حول ما اعتبره مفاوضة الحارس الدولي في معسكر المنتخب قبل أيام من دخوله الفترة الحرة التي تمنحه حق التوقيع مع أي ناد دون العودة إلى ناديه الحالي.