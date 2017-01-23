الهلال يتخطى الوحدة بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي

قطع الهلال بطاقة التأهل الأولى للدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على ضيفه الوحدة 3-2 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في افتتاح مواجهات الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

ويدين الهلال بهذا الفوز إلى مهاجمه البرازيلي ليو بوناتيني الذي سجل هدفين وتسبب بركلة جزاء التي سجل منها ياسر القحطاني الهدف الثاني.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 16 التي شهدت تسجيله هدفه الأول تن طريق مهاجمه البرازيلي ليو الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله الاوروغوياني ميليسي ليسدد الكرة في شباك الحارس عبدالله العراف.

وعند الدقيقة 41 نجح قائد الهلال ياسر القحطاني بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله البرازيلي ليو بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل السوري جهاد الباعور مدافع الوحدة.

ومع مطلع الشوط الثاني اندفع لاعبو الوحدة نحو مرمى الهلال وهو ما استغله الأخير وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 51 عن طريق البرازيلي ليو الذي تلقى تمريرة من زميله سالم الدوسري وواجه المرمى ووضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 65 استثمر الوحدة اندفاعه وتمكن مهاجمه مختار فلاتة بتسجيل هدف تقليص الفارق بعد اكماله لتمريرة زميله ياسر الفهمي بقدمه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل الوحدة هجومه وتمكن لاعبه مهند الفارسي من تسجيل الثاني عند الدقيقة 88 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالاله المالكي خلف المدافعين من زميله ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس عبدالله المعيوف.

وبهذه النتيجة سيواجه الهلال في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة غريمه التقليدي النصر ومضيفه النهضة التي ستقام على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يوم 23 فبراير المقبل.

