زوران يسلم الغامدي جائزة أفضل لاعب في مباراة الفيحاء

قدم زوران ماميتش مدرب النصر المدافع خالد الغامدي جائزة أفضل لاعب في مباراة الفيحاء بكأس الملك والتي انتهت برباعية لا رد لها كان نصيب الغامدي منها هدفاً.

واحتفى اللاعبون بزميلهم الذي حصل على الجائزة بعد تصويت الجماهير له، وتسلم الجائزة من المدرب الكرواتي الذي سبق وأن سلم حسن الراهب جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتفاق الدورية قبل فترة التوقف.

وكان المدرب الكرواتي الذي حصد شعبية واسعة في أوساط الجماهير النصراوية خلال الفترة الماضية، قد سلم اللاعبين مكآفات مالية من حسابه الخاص عقب تحقيق الأصفر فوزه على الاتفاق بهدفي حسن الراهب.