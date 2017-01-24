برونو: عرفت النصر من "العالمية".. والسومة أفضل مهاجم

أكد البرازيلي برونو أوفيني مدافع النصر أن وجود المدرب زوران ماميتش على رأس الإدارة الفنية في النادي كان سبباً في قبول العرض الأصفر، مشيراً إلى أنه تعرف على ناديه عقب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية التي استضافتها البرازيل قبل 17 عاماً.

وقال برونو لبرنامج "في المرمى" : أول سبب لتعاقدي مع النصر وموافقتي على عرضه، يعود إلى وجود المدرب زوران، بعد أن عرفت أنه هو من طلب التعاقد معي. ، النصر ناديكبير وشعبيته كبيرة جداً في البرازيل ويعرفونه جيدا، لأنه النادي الذي لعب بكأس العالم للأندية، وهذا سر يجذب اللاعبين البرازيليين إلى هنا.

وزاد عن شريكه في خط الدفاع: لم يكن عمر هوساوي سيئا لوحده في الموسم الماضي، بل كان الفريق كله سيئا، ودائما المدافع يتحمل سوء الفريق، وهذا الموسم عندما رأيت عمر هوساوي في بداياتي، أدركت أنه لاعب مهم في الفريق واستشعرت ذلك، وكان وجوده مهما ومساعدا حتى في نجاح المنتخب السعودي، هو لاعب كبير، وأنا لا أعلم إن كان وجودي هذا الموسم سببا في عودته إلى مستواه، ولكن أنا متأكد أنه لاعب ممتاز جداً، وهذا يشعرني بالفخر.

وختم قائلاً: عمر السومة هو أفضل وأخطر مهاجم في السعودية، لأنه المهاجم الوحيد الذي يملك مواصفات اللاعب رقم 9 ، وفيما يخص اللاعبين من وجهة نظري الذين يستحقون الاحتراف خارجيا، أرى إبراهيم غالب، وحسين شيعان ، وعبدالعزيز الجبرين ، وأخيرا عوض خميس، فهو لاعب في أكثر من مركز واحترافه سهل في أوروبا.