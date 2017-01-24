محامي بيتوركا: الحكم ضد اتحاد جدة سيصدر بعد أسبوعين

أكد الروماني بول ميكو محامي فيكتور بيتوركا مدرب اتحاد جدة السابق أن الحكم في قضية مواطنه المرفوعة ضد النادي السعودي ستحكم بها محكمة التحكيم الرياضي "كاس" خلال أسبوعين.

وتولى فيكتور بيتوركا تدريب اتحاد جدة على فترتين، الأولى في نهاية 2014 وحتى منتصف 2015، قبل أن يعود إلى النادي من جديد مطلع العام الماضي بعقد آخر.

وقال المحامي الروماني لـ"العربية.نت": لا يمكن إعطاء المزيد عن تفاصيل القضية لأسباب قانونية، لكن إدارة الاتحاد هي من خرق بنود التعاقد مع المدرب بيتوركا وهذا الأمر دفعنا إلى التوجه نحو محكمة التحكيم الرياضي، وينتظر أن يصدر القرار حول هذه القضية خلال أسبوعين، وربما تزيد المدة إلى 3 أسابيع إذا طلب القاضي جلسة استماع.

وزاد ميكو: نحن الآن في الأمتار الأخيرة، وننتظر القرار الصادر من المحكمة، على أن يخرج موكلي عبر بيان رسمي لكشف كافة التفاصيل التي دارت حول القضية.

وحاولت "العربية.نت" مع مسؤولي اتحاد جدة حول قضية بيتوركا إلا أنهم لم يتجاوبوا مع الاتصالات.

وكان بيتوركا قد عاد إلى السعودية لتولي تدريب اتحاد جدة مطلع الموسم الجاري، واجتمع مع إدارة الراحل أحمد مسعود قبل أن يرفض الاستمرار كمدير فني للفريق، ويعود إلى بلاده ويرفع شكوى ضد النادي الغربي.

وحقق بيتوركا المركز الثالث مع الاتحاد في الموسم الماضي برصيد 49 نقطة، كما حصل على المركز الرابع في موسم 2014-2015.

وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم خصم 3 نقاط من رصيد اتحاد جدة مطلع العام الجاري إثر متأخرات لم تدفع لمصلحة اللاعب الأرجنتيني داميان مانسو في عام 2008.