أهلي جدة يوقع رسمياً مع محمد العويس

أعلن أهلي جدة عن توقيعه مع الحارس الدولي محمد العويس عقداً لمدة 5 أعوام عقب ساعات من دخول الأخير الفترة الحرة من عقده مع نادي الشباب صباح يوم الأربعاء (25 يناير).

ونشر حساب أهلي جدة على "تويتر" صوراً للحارس الدولي رفقة أحمد المرزوقي رئيس النادي عقب توقيع العقد، فيما قال العويس بأن الأهلي هو المكان والبيئة الأمثل لتحقيق طموحه.

وكان العويس قد أعلن بعد دقائق من دخوله الفترة الحرة رغبته بالانتقال إلى الأهلي عبر حسابه الشخصي في "تويتر" صباح الأربعاء.

ويغلق أهلي جدة بتوقيعه مع العويس فصولاً من الجدل بين اللاعب وناديه وصلت إلى إدارة المنتخب السعودي، قبل أن يصدر نادي الشباب مساء الثلاثاء بياناً شديد اللهجة يتهم فيه أهلي جدة بإخفاء اللاعب والتوقيع معه خلال فترة سريان عقده.