الباطن يعلن التوقيع مع البرازيلي تراباي

أتمت إدارة الباطن تعاقدها مع المهاجم البرازيلي تراباي لاعب هيبيرنياس المالطي ليكمل عقد الرباعي الأجنبي في الفريق إلى جانب جورجي سيلفا والمدافع ويليام ألفيس ولاعب الوسط جوناثان بينيتز.

وكان تراباي مع الفريق في المعسكر الإعدادي الذي أقيم في قطر، وسجل هدف التعادل في أولى مباريات الفريق الودية أمام شنغهاي الصيني، لكنها لم توقع معه حتى أنهى مشكلة عالقة بينه وبين فريقه السابق.

وسبق لتراباي مزالمة جورجي سيلفا هداف الفريق الحالي في مالطا، كما لعب في أندية برازيلية وهنغارية وفي دوري الدرجة الثانية في كوريا الجنوبية.