الرائد يبحث عن فوزه الأول على التعاون منذ 4 مواسم

يسعى الرائد لإيقاف تفوق غريمه التقليدي التعاون، حينما يلاقيه يوم الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويتفوق التعاون على الرائد في مواجهاتهما في دوري المحترفين بعد أن التقوا 13 مواجهة سابقة كان نصيب الرائد منها 3 انتصارات، وخسر 5 مباريات وتعادلا في مثلها.

وبدأت لقاءاتهما في دوري المحترفين في موسم 2010-2011 إذ فاز التعاون ذهاباً بهدف نظيف وتعادلا سلبياً في لقاء الإياب، وكانت كلا المباراتين بقيادة الحكم السعودي خليل جلال.

وفي موسم 2011-2012 فاز الرائد ذهاباً وإياباً بذات النتيجة 2-صفر وقاد لقاء الذهاب الحكم البحريني نواف شكر الله فيما أسندت مهمة مباراة الإياب للسعودي خليل جلال.

وفي موسم 2012-2013 واصل الرائد تفوقه بعد أن فاز ذهاباً بهدف نظيف بقيادة الحكم السعودي عبدالرحمن العمري، وتعادلا إياباً 2-2 بقيادة الحكم السعودي خليل جلال.

وفي موسم 2013-2014 فاز التعاون ذهاباً 2-1 بقيادة الحكم السعودي مرعي العواجي، وتعادلا سلبياً في لقاء الإياب بقيادة الحكم البلجيكي سيرجي قوميني.

وفي موسم 2014-2015 حسم التعادل السلبي مباراة الذهاب التي قادها الحكم السعودي شكري الحنفوش، وفاز التعاون إياباً3-1 بقيادة الحكم السويسري ساشا امهوف.

وفي الموسم الماضي فاز التعاون ذهاباً 2- صفر ذهاباً بقيادة الحكم المجري فيكتور كاساي، وتعادلا إياباً 1-1 بقيادة الحكم السعودي مرعي العواجي.

وفي هذا الموسم فاز التعاون في مواجهة الذهاب 2-1 بقيادة الحكم الكرواتي إيفان بيبيك.